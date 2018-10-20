Zeytinyağı Festivali'nde Tuğba Yurt coşkusu

Kilis'te, Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali'nin kapanışında şarkıcı Tuğba Yurt sevilen şarkılarıyla Kilislileri coşturdu.

Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi önderliğinde gerçekleştirilen Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali düzenlendi. Festivalin son gününde şarkıcı Tuğba Yurt, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa bir konser verdi. Tuğba Yurt konserine özelikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçının şarkılarına eşlik eden Kilisliler gönüllerinde eğlendi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, ses sanatçısı Tuğba Yurt'a çiçek takdim etti.

Başkan Kara, yaptığı konuşmada, 3 günden Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali düzenlendiğini ifade ederek, “Eğer bizim değerimizin bir tanesi Avrupa Birliği ülkelerinde olsa kıyamet koparırlar. Onu öyle bir satarlar ki dünyanın en kıymetli malıymış gibi pazarlarlar. Türkiye'nin ve dünyanın en kıymetli zeytinyağının Kilis'te olduğunu, Kilis'in tescilli i Kilis keçisi var. Bu ırklar korunması gereken ırklar arasındadır. Cennet çamurumuz var, Kilis Tavamız var. Kilis katmerimiz var. Bunların bir tanesi Avrupa Birliğinde olsa sadece bunları pazarlamaları onlara yeter artar” dedi.

Başkan Kara, 2 yıl önce burada konser düzenleme imkanın olmadığını ifade ederek, “Kafamıza Suriye'den füzeler geliyordu. Can güvenliği yaşıyorduk. Ama çok şükür ki kuvvetli devletimiz, kuvvetli ordumuz, yiğit cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugün biz güvenle yaşıyoruz” diye konuştu.