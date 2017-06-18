Ziraat Mühendisleri Odası İftar yemeği verdi

Bir restorantta verilen iftar yemeğine Kilis Vali Yardımcısı ve Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Meteoroloji İl Müdür Mustafa Kurt ile ziraat mühendisleri ile davetliler katıldı.

İftar yemeğinde konuşma yapan Ziraat Mühendisleri Odası Kilis İl Temsilcisi Güven Özdemir, iftara katılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Her zaman Kilis halkının, çiftçilerin ve ziraat mühendislerinin yanında olmaya devem edeceğiz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftara katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ise Ziraat Mühendisleri ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Bir çok il ve ilçede görev yaptım. Ziraat Mühendisleri odası gibi iç içe olduğumuz bir dönem olmamıştır. Başta Oda Başkanı Güven Özdemir olmak üzere hepinizin yaklaşan kadir gecesini kutluyorum” dedi.