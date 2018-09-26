Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Kilis Belediyespor: 1 - Osmanlıpor: 4

Eleme Turu'nda Kilis Belediyespor, kendi sahasında Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'a 4-1 yenildi.

Maçtan dakikalar

Osmanlıspor 14 dakikada Burhan Eşer'in kafa gölü ile 0-1 öne geçti. 15 dakikada Ali Yıldırım'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Kilis Belediyespor'da Oğuzhan Afşin kullandı. Oğuzhan Afşin penaltı atışını Osmanlıspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan kurtardı. Ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, 28 dakikada Magaye Serıngne'nin attığı gol ise skoru 0-2'ye getirdi.35 dakikada Osmanlıspor'dan Oğuzhan Erdoğan attığı gol ile skor 0-3'e, 40 dakikada Hasan Kılıç ile Osmanlıspor 0-4'e sporu getirdi. İlk yarı Osmanlıspor'un 0-4 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Kilis Belediyespor'dan 72 dakikada Ali Yıldırım'ın attığı gol ile karşılaşma Kilis Belediyespor 1-Osmanlıspor 4 olarak sonuçlandı.

Stat: 7 Aralık

Hakemler: Emre Malok, Oğuzkan Çalışır, Mehmet Emin Kuğral

Kilis Belediyespor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora, Oğuzhan Afşin, Mehmet Karakeçili (Harun Biçer dk. 71), Muhammed Göksu, Ramazan Okatan, Ali Yıldırım (Muhammet Ali Şimşek dk. 56), Niyazi Nayernazı (Nevres Demir dk. 64), Bulut Akbaş, Turan Ekici, Uğur Gezer

Yedekler: Mehmet Karabacak, Emrah Yücetaş, Ahmet Yiğitel, Mehmet Gökdeniz

Teknik Direktör: İbrahim Katırcı

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen Anıl Karaer (Furkan Yaman dk. 72), Magaye Serigne, Salih Sefer Kırşanlı, Tortol Lumanza Lembi, Burhan Eşer (Eric Ayuk Mbu dk. 56), Hasan Kılıç (Barış Zeren dk. 72), Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Oğuzhan Erdoğan

Yedekler: Abdülaziz Demircan, Sinan Kurt, Tugay Kaçar, Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Burhan Eşer (dk. 14), Magaye Seringne (dk. 28), Oğuzhan Erdoğan (dk. 35), Hasan Kılıç (dk. 40) (Osmanlıspor), Ali Yıldırım (dk. 71) (Kilis Belediyespor)

Sarı kartlar: Uğur Gezer, Harun Biçer