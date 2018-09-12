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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kilis Belediyespor 3. tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Tur maçında Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, uzatmalara giden maçtan galip ayrılan taraf olmayı başardı.


Kilis 7 Aralık Stadında Maçın ilk dakikaları, iki takımın orta sahadaki sıkı mücadelesine sahne oldu. Maç ilk 15 dakikasında Osmaniyespor FK önemli pozisyonlara girerken, Kilis Belediyespor defansı tehlikeli pozisyonları savuşturmasını bildi. Ali Kurt ve Uğur Gezer'in rakip sahadaki sıkı mücadelesi sonucu, Ali Kurt maçın 36. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci yarı her iki takımın zorlu mücadelesine sahne olurken, Osmaniyespor FK maçın 94. dakikasında Samet Göker'in attığı gol ile maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların ilk bölümünde Kilis Belediyespor, Niyazi'nin ayağından kazandığı gol ile 2-1'lik skor ile tekrar üstünlüğü sağladı. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, Tur maçından galip ayrılarak 3. tura çıkan taraf Kilis Belediyespor oldu.


Kilis Belediyespor'un aldığı ceza nedeniyle maç seyircisiz oynandı.

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