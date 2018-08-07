(Düzeltme) Prof. Dr. Pehlivanlı: "Yahşihan önemli…

Anadolu’da Kırıkkale’nde yapılan ilk demir köprülerden olan Yahşihan Tarihi Demir Köprüsü hakkında konuşan Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı, Yahşihan’ın o dönem için önemli bir geçiş noktası olduğunu…