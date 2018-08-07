Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 06…
Kırıkkale’de her düğün için nöbetçi polis uygulaması yöre halkı tarafından kabul görmesinin yanı sıra yurt geneline de örnek olma aşamasında.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından…
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırıkkale merkezli 9 ilde yapılan operasyonda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale’de…
Kırıkkale’de yarım saat ara ile aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, iki kaza da yarım saat ara ile…
Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karakeçili’de Tadım Kavşağı’nda Fuat A. yönetimindeki 71 AP 519…
Kırıkkale’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabri Öztürk idaresindeki 06 JOT 46 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 6.…
Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla şehrin yüzde 30 düve alım destek programına dahil edildiği duyuruldu.
Türkiye genelinde belirlenen 30 ile…
Kırıkkale Belediyesi, beklenen sağanak yağışın olası kötü etkilerine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Kırıkkale il…
Kırıkkale’de AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvurulara 57 adayla geçen senelere oranla rekor derecede katılım oldu.
24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 27’nci dönem…
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde süren bir tartışmada bir evin kurşunlanması sırasında çevrede bulunan Afganistan uyruklu çoban B.R. (17) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,…
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 4 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesi Kaçak Köyü Muhtarı olduğu öğrenilen…
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana gelen silahlı tartışmada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesi Kaçak Köyü Muhtarı olduğu öğrenilen Zeki B. (49) ile kardeşi Dursun…
Anadolu’da Kırıkkale’nde yapılan ilk demir köprülerden olan Yahşihan Tarihi Demir Köprüsü hakkında konuşan Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı, Yahşihan’ın o dönem için önemli bir geçiş noktası olduğunu…
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde 40 öğrencide suçiçeğine rastlanınca, iki ortaokul ve bir ilkokulda eğitime ara verildi.
Sulakyurt ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile…
Kırıkkale’de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de biri yayaya çarpma diğerleri ise çarpışma şeklinde 3…