1 Mayıs’ı uçurtmalarla kutladılar

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından şehrin ve bölgenin tek tabiat parkı olan Karaahmetli Tabiat Parkı’nda Uçurtma Şenliği düzenlendi. Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe, şehirde yaşayan vatandaşlar da bir günlük tatili fırsat bilerek eşlik etti. DKMP ekipleri katılımcılara ellerindeki uçurtmaları tek tek dağıttılar. Kendi çabaları ve görevlilerin desteği ile kurdukları uçurtmaları çocuklar, rüzgar yönünde koşarak uçurmaya çalıştı. Uçurtma uçurmaya çalışan çocuklar, renkli görüntüler sergiledi. Uzun çabalar sonucu uçurtmaları gökyüzünde tutmayı başaran çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi Müdürü Neslihan Akdemir, “İki senedir, tabiat parkımızda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklarla Uçurtma Şenliği düzenliyoruz. İnşallah, Allah üçüncüsünü de beşincisini de nasip eder, biz de çocuklarımızı mutlu ederiz. Onlara Karaahmetli’de mutlu bir gün bırakmayı hedefliyoruz. Onlar da çok eğleniyorlar. Umarım günün sonunda bu hedefimize ulaşacağız. Bir daha ki sene de koşa koşa gelmelerini istiyoruz. İnşallah çocuklarımız buraya sürekli gelmek isterler, tabiatı korumanın değerini anlarlar” şeklinde konuştu.