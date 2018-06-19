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19 Haziran 2018 01:42

100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kadının ayağı kırıldı

Kırıkkale’de gece yarısı yayladaki evlerine içme suyu borusu döşerken 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan 38 yaşındaki Güler Çelikkol isimli kadının ayağı kırıldı.

100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kadının ayağı kırıldı

19 Haziran 2018 01:42


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Kazmaca köyünde arıcılık yapan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Güler Çelikkol isimli bir kadın kardeşiyle birlikte yayladaki evlerine içme suyu borusu döşerken ayağı kayması sonucu 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Kadın, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Sağlık ekipleri tarafından yarım saatte uçurumdan çıkartıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ayağı kırıldığı anlaşılan Çelikkol, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


38 yaşındaki Güler Çelikkol’un 100 metreden uçuruma düştüğünü ifade eden Kazmaca Köyü Muhtarı Cahit Öner, “Yaklaşık 100 metre yükseklikteki tepeden ayağı kayması sonucu aşağı uçuruma düşüyor, ayağı kırılıyor. 3 çocuk annesi Güler Çelikkol 2 kızı 1 oğlu var. Kardeşiyle birlikte içme suyu borusu döşerken ayağı kayıyor. Ayağı kayınca aşağı dereye düşüyor. 112 Acil Servis geldi kurtardık. Yaylada arıcılık yapıyordu. Dağda kalıyorlardı” diye konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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