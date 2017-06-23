12 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Yahşihan Belediyesi tarafından ilçenin yaklaşık 43 ili birbirine bağlayan kavşak noktasında bir alışveriş merkezi otoparkında düzenlen ‘Birlik ve Beraberlik İftarı’ programına ilgi yoğundu. On binden fazla kişi Kırıkkaleli Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un daveti ile şehirlerin buluştuğu bu noktada buluşarak birlikte iftar yapmanın sevincini paylaştılar. Yahşihan ilçesi, il merkezi ile neredeyse iç içe olması sebebiyle iftar programında hazırlanan iftar sofrasını şehrin dört bir yanından insanlar doldurdu. Etkinlik öncesi sanatçılar ilahiler söyledi ve sema gösterisi yapıldı. İftar sonrası iftara katılan vatandaşlar ellerini hep birlikte semaya açarak dua ettiler. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, düzenlenen iftar programı boyunca gelen misafirlerin hepsiyle tek tek ilgilenerek hâl hatır sordu.

İftar programı öncesinde konuşan Ahmet Sungur, “Ben öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Biz 8 bin 500 kişilik bir hazırlık yapmıştık ama şu an 12 bini buldu buradaki katılım sayısı, 15 bin yapmamız gerekiyormuş. Katılan herkese teşekkür ediyorum, ufak tefek kusurlarımız oldu, hakkını helal etsin herkes. Adı üzerinde Birlik ve Beraberlik İftarı. Birlik ve beraberlik iftarlarında kimse kimsenin kusuruna bakmaz ama önümüzdeki iftarlarda daha büyük katılımlı iftarlar düzenleyeceğiz. Zaten biz bu iftarları yapıyorduk, 800 civarında öğrenci kardeşimize yönelik günlük iftarlar düzenliyorduk. Bugün biraz daha geniş katılımlı yaptık. Herkesin de bayramını şimdiden kutluyorum. Birlik beraberlik içerisinde, huzur ve kardeşlik içerisinde bir bayram diliyorum" dedi.

"Birlik ve beraberliğimizi her alanda gösterelim”

Kırıkkaleliler olarak düzenlenen iftar programında gösterilen birlik ve beraberliğin her platformda gösterilmesi gerektiğine değinen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, “Vatandaşımız burada beraberliğimizi, bir olduğumuzu en güzel şekilde gösteriyor. Sayın Başkanımız burada referandum öncesi bir miting yaptı, sanki büyük vilayetlerdeki bir miting gibi kalabalıktı. Tabii burada elhamdülillah Ramazan’ın son günleri olmasına rağmen yoğunluklarımızın olmasına rağmen sanki il günmüş gibi bir iştirak var. Ben buraya katılanlara da teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu ki bu büyük organizasyondan yüzünün akıyla çıkan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının önemine dikkat çeken AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmayı beraberinde getiren mübarek bir aydır. Bugün, bu güzel iftarı tertip eden hepimizi bir araya getiren Yahşihanımızın çok başarılı, çok güzel işlere ve icraatlara imza atan Yahşihan Belediye Başkanımızla bir kez daha gurur duyduğumuzu söylüyorum" ifadelerini kullandı.