Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 16:00

12 katlı binanın yanan çatısı korku dolu anlar yaşattı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, 12 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın çevrede korkuya yol açarken, olay maddi zararla atlatıldı.

12 katlı binanın yanan çatısı korku dolu anlar yaşattı

04 Temmuz 2017 16:00


Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Şehit Murat Sıtkı Caddesi üzerinde Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarında yapımı tamamlanmak üzere olan 12 katlı bir inşaatın çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri inşaat içinden müdahale ederken, bina dışından vinç yardımıyla da soğutma çalışmaları yapıldı. Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin ortak çalışmaları ile kontrol altına alınan yangına MKE ve TÜPRAŞ’tan da destek ekipleri geldi. 2 saat süren yoğun çalışma sonrası söndürülen yangında binanın çatısı ve dış cephesinin bir bölümü zarar gördü. Yangın sırasında karşı inşaatta bulunan işçiler de kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.


Söndürülen yangın sonrası açıklamalarda bulunan Mehmet Saygılı, kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti. Yangının henüz nedenini öğrenemediklerini, bunu detaylı yapılan araştırma sonucu öğreneceklerini ifade etti ve can kaybının yaşanmamasının kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:02
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!