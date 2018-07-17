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17 Temmuz 2018 18:09

15 Temmuz anısına 18 branşta spor müsabakaları düzenlendi

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla 18 branşta spor müsabakaları düzenlendi.

15 Temmuz anısına 18 branşta spor müsabakaları düzenlendi

17 Temmuz 2018 18:09


15 Temmuz Şehitleri anısına Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu’nda karate müsabakaları düzenlendi. Şehitler anısına müsabaka düzenlendiğine dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir açılış konuşmasında 15 Temmuz Şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Kırıkkale, Ankara ve Konya’dan toplam 5 takım olmak üzere 170 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.



Görme engelliler futbol turnuvası düzenledi


Voleybol, Judo, Badminton, Masa Tenisi, Basketbol, Boks, Beyzboll, Cimnastik, Hentbol, Halter, Yüzme, Hokey, Futbol, Bilek Güeşi, Karate, Görme Engelliler Futbol, Tenis ve Özel sporcular Bocce dallarında müsabakalar düzenlendi. Başpınar Stadında 2 ilden katılan takımlar karma yapılarak futbol turnuvası düzenlendi. Merkez Sentetik Sahada ise Kırıkkale ve Kayseri Görme Engelliler futbol takımları kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda tüm sporculara 15 Temmuz anısına Katlım Belgesi verildi.




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