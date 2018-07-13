15 Temmuz şehidi babası Yorulmaz: "15 Temmuz’u unutturmayalım”

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü Kırıkkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve il protokolü 15 Temmuz Şehidi Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz’ın ailesi ile 15 Temmuz Gazisi Mustafa Albayrak ve ailesini ikamet ettiği adreslerde ziyaret etti. Ziyaret sırasında protokol üyeleri aile bireylerine sabır ve metanet dileklerinde bulundu.

Kırıkkale Çalılöz Mahallesi’nde 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın ailesini ziyaret eden Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum, inşallah. Allah, bu yaşadığımız olaylar bizi bir kat daha güçlendirdi, bir kat daha birbirimizi kenetlememize vesile oldu. Bu birlik beraberlik olduğu süreçte, bu dayanışma ruhu olduğu müddetçe, memleketimiz milletimiz bunun gibi daha çok üstesinden gelir. Daha da güçlenerek çıkar” dedi.

Şehidin babası İsmail Yorulmaz, "Şehrimizin en büyük yetkilisi olarak buraya kadar şeref verdiniz Sayın Valim. Bundan sonra 15 Temmuz’u unutmamız gerekiyor, bir daha yaşanmaması gerekiyor. Hakanlar heder olmasın. Gerekirse de veda olur amma fazla lüksümüz yok bizim, unutturmayalım. Yeni yetişen neslimize, devletimize sahip çıkalım el birliğiyle. Yönetimimiz değişti, inşallah bundan sonra güçlü bir şekilde vatanımız, milletimiz için en ufak tehlike anında bunları el birliğiyle üstesinden gelelim. Kurban olduğum Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Hakan bizim gurur duyduğumuz kahramanlarımızdan birisidir. 15 Temmuz’da şehitlerimiz oldu. Hakan benim içinde özel bir yeri olan şehidimizdir. Rabbim mekanını cennet etsin. İnşallah bu tür şeylerle bir daha karşılaştırmasın ama o hainler şunu bilmeli ki bizde çok Hakan var. Allah nasip ederse şehit olmak için hepimiz hazırız. Bunu da gösterdik. Tüm dünya gördü. Hiç kimse böyle bir şeye asla cesaret edemez” ifadelerini kullandı.

Saygılı, 15 Temmuz Şehidi Hakan Yorulmaz’ın da albüm kapağında fotoğrafı olduğu 15 Temmuz’da adlı albümü hediye etti. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Daha sonra Vali Haktankaçmaz ve protokol üyeleri Ankara’da helikopterin ateş etmesi sonucu yaralanarak gazi olan Öğretmen Mustafa Albayrak ve ailesini ziyaret etti. Gazi Albayrak, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından başarısız darbe girişimindeki yaşadığı anları ve anlattı.

Kırıkkale Kent Merkezinde ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında camilerde Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve şehitler için dualar edildi. Bazı dernek kuruluşları da ziyaret edilerek 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimindeki fotoğraflar sergilendi.