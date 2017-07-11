15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen anma programı şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından burada Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak, şehitlerin ruhu adına katılımcılar hep birlikte dua ettiler. Daha sonra Kırıkkaleli yöneticiler hep birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktılar. Şehit mezarlarına karanfil bırakan yöneticiler, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını kaybeden Alparslan Yazıcı, Hakan Yorulmaz, Volkan Pilavcı ve Volkan Canöz’ün ailelerine sabır dilediler.

Şehitlik ziyareti sonrası konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Bu nesil bu darbe girişimini yaşadı, o gün sabahı nasıl ettik hep birlikte bunu gördük, saatler geçmek bilmedi. O gün hayatımın en zor gecesiydi, her zamanda söylüyorum ama önemli olan bunu, bizden sonraki nesillere aktarmamız lazım. Bu ruhu onlara da kazandırmamız lazım, gazilik mertebesine ulaşanlar, şehadet mertebesine ulaşanlar, nasıl bir ruha sahiplerse bundan sonraki nesillerde aynı ruhla yetişmesi lazım. Çünkü bu topraklarda yaşamak kolay değil, tehdit saldırı bazen dışarıdan geliyor, bazen de böyle bu ülkenin, bu yoksul milletin ekmeğini yiyen hainlerden geliyor. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan bu milletin evlatları, her türlü tehlikeye karşı uyanık olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“Milletin hizmetindeyiz”

Yaşanan üzücü olayların ardından silahlı kuvvetlerdeki durum üzerine konuşan Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, “Tabii her şerde bir hayır vardır, derler. Bu üzücü olay bu hainlerin içimizden temizlenmesi açısından belki de iyi oldu. Ordumuz temizlenmiş oldu, en azında, biz geride kalanlar görevine devam edenler, her zaman olduğu gibi gene devletin ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

“Bundan sonra hiç kimse böyle bir teşebbüste bulunamayacaktır”

Darbe girişiminin başarısına ve Türk Milletinin bu gibi durumlarda hep dik duruşu sergilediğine dikkat çeken Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, “Aziz milletimiz, tanklara, uçaksavarlara meydan okurcasına, bu hain alçakça yapıya gövdesini ortaya koyarak ruhuyla, bedeniyle Cumhurbaşkanımızın riayetinde bir direniş sergiledi. Bu dünya siyasi tarihinde ve demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra hiç kimse böyle bir teşebbüste bulunamayacaktır” şeklinde konuştu.

Şehitlere minnet borçlu olduklarını dile getiren AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, “Tereddüt etmeden hiçbir hesap, kitap yapmadan gerek asker olsun gerek sivil olsun, gerek polis olsun canını feda eden hepimizin ülkemizi borçlu olduğumuz, canımızı borçlu olduğumuz, ülkemizin geleceğini borçlu olduğumuz, böyle bir mekanda bulunmak onların huzurunda bulunmak istedik. Onlara ben şükranlarımı sunuyorum, dua ediyorum, Rabbim onlardan razı olsun diyorum.” dedi.

“İyi analiz etmemiz lazım”

15 Temmuz’da yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “15 Temmuz’un yapılış nedenleri, ülkemizin üzerine kurgulanan oyunları iyi analiz etmek lazım, ben bütün milletime teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’da bu dış mihraklara içimizdeki hainlere ders vermek adına, bir duruş sergiledik, Allah razı olsun. İşte o duruşun neticesinde biz bugün buradayız” dedi.

“15 Temmuz halkın gücünü göstermiştir”

15 Temmuz’un dünya tarihi için benzerine az rastlanır bir başarı olduğuna değinen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “15 Temmuz’da tüm dünya görmüştür ki halk mı, tank mı diyenlere karşı, bu başarı halkın gücünü göstermiştir” şeklinde konuştu.

“Ülkenin artık önünün açılması gerekli”

Darbe sonrası yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü’nün temizlenmesine yönelik çalışmalarda hükümetin etkin bir şekilde devam ettiğini belirten MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, bu mücadelenin en etkin şekilde devam etmesini istediklerinin altını çizdi. Baloğlu, “Bizim gibi görünen ama bizden olmayan, unsurların tamamen ortaya çıkartılıp bundan sonrası içinde ülkenin artık önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.