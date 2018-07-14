15 Temmuz’u çini tabaklara resmettiler

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan geleneksel el sanatlarına eğitimine katılan kursiyerler, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’da hain darbe girişimini unutturmamak için o gün yaşanan acı olaylar ile verilen mücadeleyi çini tabaklara çizim yaparak resmetti. Farklı düşüncelere sahip kişilerin o gece tek yürek olduklarını ifade eden kursiyerler, eserlerini yaparken yaşananlar karşısında bir taraftan hüzün yaşayarak duygulandı. Öğrenciler karanlık gecenin zaferle sonuçlanmasıyla büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.

Kırıkkale Üniversitesi Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencisi Aslı Uslu, "Başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Hem duygulandık hem sanatımızı icra ettik. Gerçekten bizim için çok özel bir çalışma oldu. Arkadaşlarım çok gençler, benden daha gençler ama biz bu resimleri özellikle seçerken resimlere baktığımız anda bile sanki tekrar o günleri yaşıyormuşçasına duygulandık. Gözlerimiz dolarak seçimlerimizi yaptık. Çalışırken de aynı heyecanı, aynı korkuyu, aynı üzüntüyü ve aynı zamanda o günden çıktığımız zaferin gururunu yaşadık" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Merve Betül Samur ise, "Böyle önemli bir günü tabi unutacak değildik. Bunu da sanatımıza yansıttık elimizden geldiğince. 15 Temmuz gerçekten etkileyici bir gündü. İnsanların birlik oldukları, ülkemiz adına gerçekten umut verici bir gündü. Bugünü sanatımıza yansıttık ama sanırım bizden sonra gelen nesil de kendi sanatlarına bunu yansıtırlar her alanda" diye konuştu.

Geleneksel El Sanatları Kurs Eğitmeni Kamile Coşkun, "Bugünle ilgili yakın tarihte yaşadığımız 15 Temmuz’u biz bugün yeniden yüreklerimizde yaşadık. Kaybettiğimiz askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, tarihimizi unutmamak adına sınıfımızda bunu yeniden yaşatmak istedik. O yüzden biz bunu çalışmalarımıza dahil edip daha doğrusu çini sanatına aktarmak istedik. Okulumuzun duvarlarında her zaman yer alsın ve buraya ziyarete gelen herkes bugüne dair bir şeyleri hatırlasın istedik" ifadelerini kullandı.