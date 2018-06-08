5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Yahşihan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan iftar programında yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İftar öncesinde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adaylarından Bayram Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur vatandaşları kapıda karşıladı. Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda akşam ezanının okunmasıyla birlikte tutulan oruçlar, dualar eşliğinde açıldı.

İftar organizasyonunu yapan Yahşihan Belediye Başkan Ahmet Sungur’a teşekkür eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Kırıkkale’nin dört biryanı böyle coşkulu, böyle sevecen, böyle muhabbetli, böyle nurlu ortamlar var ve Allah’ın izniyle yapılacak olan 24 Haziran’daki seçimlerde de sizlerin bu coşkusu bu muhabbeti ve bu sevgisi bize Allah nasip edersen 3 tane milletvekiline şimdiden müjde diyorum. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerin çok önemli ve değerli olduğunu belirten Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, “Böle güzel bir günde mübarek bir ayda hepimizi bir araya getiren Allah’a sonsuz hamdolsun. Allah hepinizden razı olsun. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz hiçbir organizasyonda bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak malumunuz önümüzde 24 Haziran’da yapılacak olan bir seçim var. Gerçekten çok önemli çok değerli bir seçim, çok özel bir seçim hem kendi şahsımız hem de Türkiye’miz için önemli bir seçim, çünkü dış mihraklar ülkemize ve sayın Cumhurbaşkanımıza neredeyse pervazca konuşmalar yapıyorlar. Onun için sandıkta sizden ricamız bu zamana kadar bizi hiç mahcup etmediniz. Sağ olun Allah razı olsun her zaman yüzümüzü güldürdünüz. Hiçbir zaman boynumuzu büktürmediniz. Bundan sonrada namerde bizleri muhtaç ettirmeyeceğinize eminiz. Allah hepinizden razı olsun diliyor, desteklerinizi bekliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından başkan Sungur, Fransa’da düzenlenen 2018 Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda 125 kilogramda Avrupa şampiyonu olan milli halterci Üzeyir Karakoç’a madalya taktim etti.