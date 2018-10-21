744 metre yükseklikteki Dinek Dağı'na yürüdüler

Kırıkkale'de vatandaşlar Cumhuriyet yürüyüşü dolayısıyla yağmur altında 744 metrelik yükseklikteki Dinek Dağı'na yürüdüler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla '10. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Balışeyh Kaymakam Vekili Mücahit Öztürk, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri, Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Milli Eğitim'e bağlı okulların öğrencileri, spor kulüpleri, sporcular ve davetliler katıldı.

Zirveye ulaşıldığında Vali Yardımcısı Emin Alıcı tarafından Zirve Defteri imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları anısına gençler, sporcular ve vatandaşların yoğun katılımıyla 10. Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü'nü tamamlayarak zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yardımcısı Emin Alıcı, “Bugün buradaki heyecan ve coşku göstermektedir ki cumhuriyetimizi her alanda daha da ileriye ve zirveye taşıyacağınıza inancım tamdır. Bu vesileyle bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Daha sonra zirvede tüm şehitler için dua edildi.

Yürüyüşe katılan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yardımcısı Alıcı, Dinek Dağı'nın eteklerine de fidan dikimini gerçekleştirdi.

Program yoğun yağış nedeniyle, katılımcılara Çok Amaçlı Spor Salonu'nda verilen yemek ikramının ardından sona erdi.