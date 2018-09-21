Kırıkkale'de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 8 asırlık ahilik geleneği tiyatroyla anlatıldı.

Kırıkkale'de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar, Zafer Caddesi'nden Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Özel bir düğün salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mutlu Bakır, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterisinin ardından Anadolu'da Türk kültür tarihinin önemli öğelerinden biri olan 8 asırlık ahilik geleneği, tiyatro gösterisiyle anlatıldı. Tiyatroda temsili kalfa ve usta olmanın şartları yerine getirildi ve temsili 'Şed Kuşatma' yapıldı.

Esnaf ve sanatkarlarımızın toplumun mihenk taşı olduğunu ifade eden Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, "Esnafsız bir mahalle, esnafsız bir sokak, esnafsız bir sokağımız yoktur. Mahallemizdeki bakkalın, fırının, kasabın hepsinin ayrı bir kıymeti vardır. Sanki onlar yaşadığımız mahallenin sigortası gibidir. Esnafsız bir mahalle olmaz, sokak olmaz. Cadde olmaz. İyi ki varlar olmaya da devam etsin inşallah. Bu duygularla başta ahilik teşkilatının kurucusu ve gönül adamı Ahi Evran Veli olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm Ahilerimizi esnaflarımızı ve ustalarımızı rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ise "Avrupa bizim Ahi Evran düsturumuzu kendilerine kanun yapmışlardır. Bugünkü ekonomik güce ulaşmalarının temelinde Ahi Evran anlayışı yatmaktadır" diye konuştu.

Yılın Ahisi, kalfası ve çırağına plaket verilmesinden sonra program, katılımcılara ahilik pilavı ikram edilmesiyle son buldu.