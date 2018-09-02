88 yaşındaki kadını komşuları evinde ölü buldu

Komşuları, ulaşamayınca yedek anahtar ile girdikleri evde yaşlı kadının cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Karakaya Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Naciye Akdeniz’in (88) komşuları, yemek vermek istedikleri yaşlı kadına ulaşamadı. Bir gün sonra tekrar eve gelen komşuları, defalarca evin kapısını çalmalarına rağmen yine kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek evin yedek anahtarı ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı kadının kanepede hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları, durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Naciye Akdeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Akdeniz’in 1 gün önce öldüğü tespit edildi. Akdeniz’in cenazesi savcının incelemesinin ardından Kırıkkale İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Akdeniz’in ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.