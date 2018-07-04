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04 Temmuz 2018 14:11

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Kırıkkale’de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’a ait Deprem Simülasyon Tırı deprem farkındalığı oluşturmak için Kırıkkale’de vatandaşlara eğitim verdi.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Kırıkkale’de

04 Temmuz 2018 14:11


Afet bilincini geliştirmek üzere tüm Türkiye’yi dolaşan 3 adet AFAD Deprem Simülasyon Tırlarından bir tanesi Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara eğitim verdi. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz Deprem Simülasyon Tırını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


Vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimlerin sürdüğünü ifade eden İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, bu çalışmalar kapsamında mobil deprem tırının Kırıkkale’ye geldiğini, halkımıza deprem anında neler yaşandığını yaşatmak, deprem öncesi ve sonrası alınması gereken tedbirleri anlatmak olduğunu söyledi.


Deprem tırında incelemelerde bulunan Vali Haktankaçmaz ise, 7.2 büyüklüğündeki Van depremini Deprem Simülasyon Tırında yaşadıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Simülasyonda olsa işin doğrusunu söylemek gerekirse deprem gerçeğinden insan ürperiyor. Eğer depreme hazırlıklı olursak geçmişte yaşadığımız acıları bir daha yaşamayız. ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ diye bir söz var. Deprem hattındayız ve Türkiye olarak deprem konusuna hazırlıklı olmamız lazım. Binaları usulüne uygun yapmadığımız müddetçe, bu tür sıkıntıları yaşayacağız. Bu etkinliğin amacı genel bir farkındalık oluşturmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgilendirmek. İnşallah Rabb’im depremler dolayısıyla geçmişte yaşadığımız acıları bir daha yaşatmaz. Depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.


Deprem bilincini arttırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla yola çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda, 05 Temmuz 2018 tarihinde de Keskin İlçesinde hizmet verecek.




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