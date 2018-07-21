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21 Temmuz 2018 15:47

Ağaçtan düşen küçük kızın koluna demir saplandı

Kırıkkale’de erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen küçük kızın koluna demir saplandı.

Ağaçtan düşen küçük kızın koluna demir saplandı

21 Temmuz 2018 15:47


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Bahçelievler Mahallesi 2050. Sokak’taki yeni taşınacakları eve temizlik için annesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki E.T., çıktığı ağaçtan erik toplamaya çalışırken dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir parmaklıkların üzerine düştü. Ölümden dönen ve koluna demir saplanan kızın imdadına önce çevredeki mahalle sakinleri yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırıkkale İhtisas Hastanesine kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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