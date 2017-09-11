Kırıkkale Valiliği tarafından bir otelde düzenlenin etkinlikte verilen desteğin içeriği ve koşulları üzerine genel bilgiler verildi. Güdümlü Proje Desteği hakkında hazırlanan sunum Program Yönetim Birimi Uzmanlarından Muhlis Kanık tarafından katılımcılara anlatıldı.

Düzenlenen sunum sırasında proje hakkında basına demeçlerde bulunan AHİKA Genel Sekreter Vekili Bekir Varol, projenin içeriği hakkında bilgiler verdi. Bekir Varol, düzenlenen destek projesi hakkında şunları söyledi: “Güdümlü Proje Desteği ajansın destek amacıyla sunduğu model projelerden biri. Proje kapsamında önceden ajans destekleyeceği projelere yönelik önerileri kamu kurumlarından, sanayi işletmelerinden veya sivil toplum kuruluşlarından topluyor. Alınan projeler değerlendirilerek desteklenmeye değer bulunan projeler Kalkınma Bakanlığı’na sunuluyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından onay gören projeler ise destekleniyor. Desteklenen projelere sağlanan minimum bütçe ise 1 milyon TL. Eylül ayı içerisinde biz başvuruları şahsen alacağız, başvuru yapacak kurumların bizzat kurumumuzla iletişime geçmeleri gerekli. Ekim ayı içerisinde de değerlendirerek desteklenecek projeleri belirleyeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde bu proje kapsamında Kırıkkale Üniversitesinin çevre yakıtı ve biyolojik uyumluluk alanında geliştirdiği bir proje desteklenmişti. Projeye AHİKA tarafından 2,5 milyon TL’lik bir destek sağlanmıştı.”