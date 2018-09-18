Ahilik Haftası nedeniyle esnafa karanfil dağıtıldı

Kırıkkale'de Ahilik Haftası nedeniyle esnafa “Ahilik Nasihati" broşürü ve karanfil dağıtıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Ticaret Müdürü Seyfettin Çetiner ve Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında “Ahilik Nasihati” broşürü ve karanfil dağıttı.

Esnafların Ahilik Haftası'nı kutlayan Vali Haktan Kaçmaz, “Toplumumuzun bel kemiği olan, temeli olan esnafımızın Ahiler Haftası dolayısıyla arasındaki dayanışma duygularını güçlendirmek, yapacağımız bazı etkinliklerle Ahilik ruhunu canlı tutmak, kardeşlik ruhunu, esnaflarımız arasındaki kardeşlik ruhunu canlı tutmak için bazı faaliyetler olacak. Bu çerçevede; bu etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberlik ruhu içerisinde, esnafımızın vatandaşlarımızla dayanışma ruhu içerisinde, ülkemizin karşı karşıya olduğu her türlü sorunun üstesinden geliriz” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, “Kırıkkalemizin kuruluşunda itibaren vardır. Buda devam ederek günümüze gelmekte. Rabb'im onların işlerini güçlerini rast getirsin esnaf bir eşraftır. Şehrin varlık sebebi esnaflar ve eşraflardır. Onlar kanaat önderleridir. Bu vesileyle de tüm esnaf kardeşlerimin Ahilik Haftası'nı kutluyorum” diye konuştu.