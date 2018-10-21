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Ahırdaki 17 büyükbaş hayvanının telef olduğunu görünce şok oldu

Kırıkkale’de bir çiftçi, ahırda 17 büyükbaş hayvanının telef olduğunu görünce şoke oldu.

Kırıkkale'de bir çiftçi, ahırda 17 büyükbaş hayvanının telef olduğunu görünce şoke oldu.


Olay, Kırıkkale Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah hayvanlarına yem ve su vermek için ahırına giden Hüsamettin Işık, 17 hayvanının yerde yattığını ve hareket etmediğini, 2 hayvanın da rahatsızlandığını gördü. Işık, durumu hemen İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Ahıra gelen Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanları inceledi. Hayvanlar kepçe yardımıyla toprağa gömüldü. Ekipler, hayvanların neden telef olduğu konusunda inceleme başlattı.

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