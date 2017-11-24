Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Kırıkkale’de düzenlenen Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi açılışı sonrası Kırıkkale Sevgi Evi ve ilde bulunan şehit aileleri derneklerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında çevrede bulunan esnaflarla da görüşen Bakan Kaya, Kırıkkale esnaflarının sorunlarını dinledi. Dernek ziyaretleri sonrası Bakan Kaya, AK Parti Kırıkkale binasında düzenlenen toplantıya katıldı.

Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kaya, “Yarın 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, biz AK Parti iktidarları döneminde kadınlarımızı güçlendirmek için çok önemli hizmetlere imza attık. Öncelikle biliyorsunuz, yasal ve anayasal düzenlemeler yaptık. Mevzuat anlamında kadınlarımızı güçlendirecek çok büyük çalışmalar yaptık. Kadınlara karşı pozitif ayrımcılığı ve bunun eşitliğe aykırı olmadığını anayasaya koyduk. Daha sonra medeni kanunda, iş kanununda birçok düzenleme yaparak kadınlarımızın haklarını güvence altına aldık. Kadınlarımızın istihdamı noktasında onların hem çalışma hayatının içinde hem sosyal hayatının içinde yer almaları için hem de güçlü aile yapılarının direği olarak hem çalışması hem de ailesini çekip çevirebilmesi için birçok haklar getirdik onlara. Hamilelik, süt izinleri, esnek çalışma modelleri, en son getirdiğimiz yenilikte biliyorsunuz, kadınlarımıza çocukları okula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı getirdik. Bu yaptığımız düzenlenme, çok önemli bir düzenleme” dedi.

“2019 çok önemli bir seçim süreci”

2019 yılında yapılması planlanan parlamento seçimlerine dair Bakan Kaya, “Biz inşallah sizlerle birlikte 2019’a giden süreçte sinerji içinde, kapı kapı dolaşarak özelikle yaptıklarımızı anlatacağız. Çünkü 15 yıl oldu, yaptığımız bazı hizmetlerin biz içindeyiz biliyoruz ama yeni yetişen nesillere anlatacağız, evdeki hanımlara anlatacağız. 2019 çok önemli bir seçim süreci çünkü biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik. Artık güçlü bir sistem için yüzde 50’nin üstünde oy alacağız inşallah, bunu hep birlikte sizlerle birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 2023’e sizlerle birlikte taşıyacağız” açıklamalarında bulundu.

AK Parti Kırıkkale binasında düzenlenen toplantı sonrası Bakan Kaya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş’ın ailesini ziyaret etti ve düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.