AK Parti İl Başkanı Akçay: “Aday olmama kararı aldım”

Düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı görüşmeler sonrasında düzenlenecek 6. Olağan İl Kongresi’nde aday olmama kararı aldığını belirten Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, “Cumhurbaşkanımızdan il başkanlığı görevini aldığım 24 Haziran 2014 tarihinden bugüne 3,5 yıldır yürüttüğüm il başkanlığı görevinde bu görevin emanet olduğu bilinci ile emanete bir halel gelmemesi düşüncesi ve düsturu ile hareket ettik. 10 Ağustos 2014 tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik ve yüzde 64 oy alarak Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oyla Cumhurbaşkanımıza destek verdik. Yine 7 Haziran genel seçimlerinde Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oyla Kırıkkaleli hemşehrilerimizin desteğini aldık ve 1 Kasım seçimlerinde Kırıkkale’den 3 milletvekilinin üçünü alarak AK Parti davamıza ve Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalıştık. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 16 Nisan halk oylaması gibi zor süreçleri teşkilatımız ile beraber göğüsledik” dedi.

“Görevimi onur ve gurur ile taşıdım”

AK Parti İl Başkanlığı görevini büyük bir onur ve gurur içinde taşıdığını ifade eden Akçay, “Hiçbir gayri ahlaki işin içinde şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım olmadık. Neticede tüm bu görevler birer nöbettir. Günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvana, hiçbir özel görevlendirmeye de ihtiyaç yoktur. Kendini bu büyük ailenin bir mensubu olarak gören herkes partisi ve ülkesi için elinden geleni yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya devam edecektir.’ İnşallah bundan sonraki süreçte de partimin bir neferi olarak bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, yaşanan ’istifa etti’ söylentileri karşısında ekim ayında düzenlenecek 6. Olağan İl Kongresi’ne kadar görevinin başında olduğunun altını çizdi.