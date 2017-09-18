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18 Eylül 2017 13:34

AK Parti İl Başkanı Akçay: “Onlar varlığımızın onurlu sembolü”

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, “Vatan savunmasında aldıkları yaraları birer kahramanlık nişanesi olarak taşıyan gazilerimiz toplumumuz içerisinde önemli bir yere sahiptir.

AK Parti İl Başkanı Akçay: “Onlar varlığımızın onurlu sembolü”

18 Eylül 2017 13:34

Millet olarak gazilerimizle ne kadar övünsek azdır” dedi.


Gazilerin vatan topraklarındaki varlığın birer sembolü ve güvencesi olduğunu ifade eden Akçay, “Bizler, ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Tarih, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitler ve gazilerin fedakârlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle doludur” şeklinde konuştu.



“Bu vatan bizlere onlardan emanet”


Şehitlik ve gaziliğin, Türk Milletinin her ferdinin şeref ve gururla taşımak istediği en yüce ve en ulvi makamlardan olduğunu belirten Akçay, “Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk Milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize verilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir” dedi.



“Milletimizin o makama verdiği önem”


Tarih boyunca destanlar yazan Türk Milletinin en son 15 Temmuz gecesi yeni bir destan yazdığına dikkat çeken Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, “Milletimiz şehitlik ve gazilik makamına verdiği önemi, 15 Temmuz gecesi tankların ve silahların karşısında şehitlik ve gazilik makamına ulaşma özlemiyle verdiği mücadelede ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, kahraman gazilerimizin Gaziler Gününü kutlar, tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte uzun ve bereketli bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.




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