AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Kırıkkale Teşkilatı düzenlediği bayramlaşma programında bir araya geldi. Programda, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti’li belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları ve partililer il teşkilat binası önünde bayramlaştı.

AK Parti il binasının önünden düzenlenen programda katılımcıların Kurban Bayramı’nı tebrik eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bayramlar birlik ve beraberliğin perçinleştiği, kuvvetlendiği, muhabbetin ve sevgini hat savaya ulaştığı günlerdir. Biz de inşallah bu bayramları vesile kılarak ola ki bir kırgınlığımız varsa, ola ki dinen yapmış olduğumuz bir yanlış varsa bu yanlışları düzeltme kırgınlıkları ortadan kaldırma kaynaştırma, barışma ve muhabbeti en üst seviyeye ulaştırıp inşallah vesile kılacağız. Bura da hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, “Kurban Bayramı içerisindeyiz, Rabb’im hepimizin ibadetlerini kabul etsin. Bayramlar insanların birbirlerine anlamalarına fırsat verir. Ramazan ayının keza önemli bir özelliği var. Kurban Bayramı’nın da kendine has bir özelliği var. İşte bu sadece Müslümanlara mahsus bir olay. Bizim birbirimizle kaynaşmamızı, birbirimize yardımcı olmamızı gerektiriyor, dinimiz bunu emrediyor” diye konuştu.