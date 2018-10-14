AK Partili Belediye Başkanın oğlu GATA'ya sevk edildi

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, tedavisi için Ankara GATA'ya sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobilin içinde silahla başından vurulmuş bir şekilde bulunan ve durumu ağır olan Metin Sungur (26) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinden ambulans ile Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) tedavisi için sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.