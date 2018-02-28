AK Parti’li Dağdelen: “Birlik içerisinde olmalıyız”

AK Parti Yahşihan İlçe Danışma Kurulu Toplantısı İlçe Belediye Binası Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda ilçe teşkilatı üyelerinin sorunları ele alındı ve güncel konular üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantıda 2019 yılında yapılması planlanan yerel ve genel seçimlere dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bize düşen bu seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak. Mahalle teşkilatlarımızı ve köy teşkilatlarımızı en iyi şekilde hazırlayarak eğer eksiğimiz varsa bunları gidermeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ittifak hazırlığı içerisindeyiz, bu aşamada yeni bir seçim yasası da hazırlandı. Bu yasaya göre yine seçimde ittifaka değil partilere oy verilmesi söz konusu. Seçim günü yine bizler oy pusulasında partimize oy vereceğiz ki geçen seçimle aynı performansı gösterebilmemiz için yüzde 70’e yakın bir oya ihtiyacımız var. Bu sebeple çok çalışmalıyız. Bizler her birimiz birbirimizle iletişim kanallarını kapatmayalım, her daim istişare edelim. Birlik içerisinde olmalıyız, bakın Suriye ve Irak gibi ülkelere yönelik bazı devletlerin yürüttüğü politikalara, bölüp, parçalayıp güçlerini yok ediyorlar. Bizler bunları görerek hakkın doğrunun yanında olarak görevimize daha sıkı sarılmalıyız” dedi.

“Yahşihan parlayan bir yıldız”

Artan nüfusu, gelişen yapısı ve imkanlarıyla Yahşihan’ın parlayan bir yıldız olduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur, “Bunu başarmak kolay değil, ilçemizde nüfusumuza kayıtlı olmayan 15 bin civarında öğrenci kardeşimiz var. Biz bu başarıyı sağlarken onların ulaşım işlemleri, kanalizasyon sorunları, onların su sorunları gibi konularla da ilgileniyoruz. Tabii ki onlar, bizim başımızın tacı. 2009 yılından bu yana almış olduğumuz bütün meclis kararları halka açık şekilde yapılır, katılanların ve katılmayanların fikirlerini alırız. Bütün almış olduğumuz kararları aynı gün internet sitemizde yayınlarız. Bize kuruş kuruş sorun her kuruşun hesabını verelim, bu derece şeffaf bir belediyecilik uyguluyoruz. Yahşihan merkez belediyesinden sonra ilk defa imar planını yapan yerdir, tabii bu imar planında bugüne kadar çeşitli revizyonlar oldu. Ama bu revizyonların hepsinde vatandaşın iyiliğini ön plana almışızdır. Biz sadece fiziki anlamda değil kültürel ve sosyal anlamda da belediyecilik yapmak gayretindeyiz. Geçenlerde yaptırdığımız bir ankete göre vatandaşlarımızın en çok memnun kaldığı hizmetlerimizden birisi defin işlemleri konusunda verdiğimiz destek gözüküyor. Biz sadece burada yaşayan vatandaşlarımıza değil, Hakk’ın rahmetine kavuşan vatandaşlarımızın anısına da sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.