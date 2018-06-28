AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Dağdelen, burada yaptığı konuşmada, “El birliğiyle güzel bir çalışma yürüttük. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin ilk başkanı olması noktasında da Kırıkkale en yüksek oylardan birisini vererek, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin desteğiyle başkan yaptık, elhamdülillah. Yüzde 65’lik bir oy oranı Kırıkkale’nin Cumhurbaşkanımıza olan sevgisinin, muhabbetinin, samimiyetinin bir göstergesidir. Bununla birlikte aynı zamanda biliyorsunuz, bu seçimleri içerisinde milletvekilliği tercihinde de bulundu” diye konuştu.

Kırıkkale halkının değerlendirmelerini saygıyla karşıladıklarını ifade eden Dağdelen şunları söyledi:

“Buradan da çıkarmamız gereken dersleri de alacağımız mesajları da bununla birlikte almış olduk. Biliyorsunuz bu ittifaklı yeni seçim sistemi içerisinde yaklaşık 76 bin oyla bir milletvekili çıkartabildik. Eski sisteme göre 2 olurdu ama belki de 3 de çıkabilirdik. Böyle bir tercih gösterdi hemşehrilerimiz, bunu saygıyla karşılıyoruz. Şunu ifade etmek istiyoruz: Biz AK Parti olarak bu ülkeye hizmet ettik. Kırıkkale’ye de 16 yılda çok büyük hizmetler yaptık, gururla paylaştık. Bundan sonraki süreçte de milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte güçlü bir şekilde Kırıkkale’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha güçlü, daha samimi olarak gayret edeceğiz. Kırıkkale’de ki bütün sahayı dolaştık, girmediğimiz ev kalmadı, konuşmadığımız insan kalmadı, sohbet etmediğimiz insan kalmadı. Bizimde buradaki eksikliklerimiz varsa bu eksikliklerimizi gidererek daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Kırıkkale’ye büyük hizmetleri yapacağız.”

“Milliyetçi Hareket Partisi kendi oylarını bu sistemde AK Parti’den geri aldı”

Kırıkkale siyasetinde 2 milletvekilini kaybettiklerini belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise, “İki genç Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan’ı kazandık. Siyasette sağ olsun gece gündüz çalıştılar, gayret ettiler. Vatandaşımızdan destek istediler. Kırıkkale’nin seçmen iradesi bu şekilde tecelli etti, saygı duyduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 65, milletvekilliği seçimlerinde yüzde 44, yüzde 21’lik bir kayıp var. Bu yüzde 21’lik kayıp bölgesel anlamda Milliyetçi Hareket Partisi’nin kendi oylarını kaybettiği bu sistemde AK Parti’den aldığını delalet ediyor. Sadece Kırıkkale ve ilçeleri Yozgat’ta, Sivas’ta, Kayseri’de, Tokat’ta, Konya’da bu argümanı da görüyoruz. Cumhur İttifakı’na istenen oyları da Cumhurbaşkanlığında Tayyip bey, milletvekilliğinde Milliyetçi Hareket Partisi söylemde karşılık bulmuştur. Bu geçişgenlik kolay olmuştur, hayırlı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti Kırıkkale Milletvekili adaylarından Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan yapmış olduğu konuşmada partililerden helallik istedi. AK Parti’li Kırıkkale ilçe belediye başkanları ise il teşkilatının daima yanında olacaklarını ifade etti.