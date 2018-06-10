26. dönem AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Milletvekiliği yaptığı süre içinde peşin yatan maaşını iade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği dilekçenin kabul olmasının ardından 12 bin 392 TL iade ettiğini açıklayan Abdullah Öztürk, “Malumunuz üzere ben Kırıkkale Milletvekiliyim, ilkeleri olan birisiyim. Kırıkkale’de 10 binlerce insan bize güvendi, bel bağladı ve örnek kişi olarak da takip etti. Sizlerin de malumu olduğu üzere milletvekilleri maaşlarını peşin alıyorlar. Bizim Milletvekilliğimiz de 24 Haziran itibariyle sona eriyor. Beni biliyorsunuz milletvekili adayı olamadım. Ben 24 Haziran ile 15 Temmuz arasında 20 küsur günlük bir maaşı hak etmediğimizin bilgisi var. Ben de dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) müracaat ettim. Hak etmediğimiz, çalışmadığımız maaş. Çünkü 24 Haziran’dan itibaren yeni gelecek arkadaşlar maaşlarını alacaklar. Dolayısıyla burada bir mükerrerlik var. Hak etmediğim bizim olamayan parayı tekrar hak sahibine iade etme kararı aldım" dedi.

“Kırıkkalelilere yakışan bir davranış yaptım”

Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı olarak müracaat ettiğini hatırlatan Öztürk, "12 bin 392 lira olarak ödememiz gerektiğini söylediler. Ben de Kırıkkalelilere yakışan bir davranış içerisinde bu hak etmediğimiz bu mübarek günlerde Kadir Gecesi arifesinde bizim olmayan parayı tekrar hak sahibine iade ettim. Aslında çok önemli bir şey yapmadık. Bizim olmayan bir parayı tekrar hak sahiplerine verdik. Ama işte basın mensupları sizler bunu takip ediyorsunuz. Belki örnek olur yani benimde yaşam tarzımı biliyorsunuz. Bunlardan çok imtina ederim ama belki ’örnek olurum’ diye de sizlere bu röportajı veriyorum” diye konuştu.

Öztürk’ün davranışı vatandaşların da takdirini topladı. Lise öğrencisi Mehmet Saçal, “Bence çok doğru olanı yapmış. Çünkü o bir kişinin hakkı yok. Tüm Türkiye’nin hakkı var yani o parada aldığı para zaten hani sonuna kadar görevini yaptı ama iade etmesi gerçekten çok iyi bir şey olmuş. Çünkü kendisine yakışanı yapmış, Kırkkale’nin insanından bu beklenir zaten, insanlar kolay para kazanamıyor” diye konuştu.

Ayakkabı boyacısı Erol Yağcı ise "Çok güzel yakışanını yapmış. Bir AK Partili olarak, gerçekten vatanını milletini sevdiği için yani haram olacağı için parayı iade etmiş ben kendi şahsıma çok teşekkür ederim” dedi.