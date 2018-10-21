Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de hızını alamayan alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Millet Bulvarı'ndaki Eski Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldığı ileri sürülen sürücü Bilal D. idaresindeki 06 DS 0812 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Cahit A. idaresindeki 06 EHA 86 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Aracın içinde bulunan Özgül A. isimli kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada ağır yaralanan Özgül A.'yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra tekrar trafiğin akışı sağlandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.