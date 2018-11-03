Ambulans yaklaşınca kırmızı ışık yeşile dönüşecek

“Durmak Yok, Yola Devam” projesi Kırıkkale'de hayata geçiriliyor.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından hazırlanan “Durmak Yok, Yola Devam” projesi kapsamında ambulansın ve diğer geçiş üstünlüğü olan polis, itfaiye, AFAD gibi araçlar kavşağa 600 metre yaklaştığında kırmızı ışıklar yeşile dönüşecek. Bu proje sayesinde acil servis araçları artık kırmızı ışıkta zaman kaybı yaşamayacak.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde acil hastalara veya vakalara zamanında yetişebilmek amacıyla hazırlanan “Durmak yok yola devam” projesi Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek sıralamaya alındı. Proje; Kırıkkale Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve AFAD işbirliği içerisinde hazırlandı. Ambulansın veya diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara takılacak olan “radyo sinyal kesici cihaz” ile yüksek ses ile radyo dinleyen sürücülerin siren seslerini duyması sağlanacak.

“Birlik ve kuvvetimizi gördük”

İçişleri Bakanlığının emri ile emniyeti, jandarmayı, AFAD'ı, orman yangın itfaiye ve sağlık alanında hizmet veren bütün kurumları tek çatı altında topladığını ifade eden Kırıkkale İl Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay, “Biz bu tek çatı altında toplandığımız zaman birlik ve kuvvetimizi gördük. Bu amaçla biz de şöyle bir proje hazırladık. Dedik ki? Biz bu birlikteliği ve kuvveti daha etkin, daha verimli, nasıl kullanabiliriz? İnsanlara daha iyi nasıl hizmet sunabiliriz? Bu amaçla, “Durmak Yok Yola Devam” isimli projemizi faaliyete geçirmeye karar verdik. Ahiler Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yürüttüğümüz projemizde emniyet, Jandarma, AFAD, Orman yangın ve Kırıkkale Belediyesi ile ortaklaşa işbirliği ile hazırladık” dedi.

“Zaman kaybını sıfıra indirmek”

Hazırlanan proje ile kavşağa 600 metre kala trafik ışıklarının Acil Çağrı hizmeti veren araçları algılayarak sistemimizin yeşile dönmesi, diğer yollardan gelen Trafik ışıklarının ise kırmızıya dönüşeceğini ifade eden Tekinay, “Trafiği sadece Acil Çağrı hizmeti veren aracı açarak yolumuzun açılması ve ambulansımızın, polisin, müdahale edeceği olaya ya da müdahale sonrası tekrar merkezine dönüşü için zaman kaybını sıfıra indirmek. 600 metre mesafeli araçlarımıza koyacağımız bir sensör ile sistemin araca algılamasını sağlayıp zamanında gideceği yere ulaşacak” şeklinde konuştu.

Türkiye'de il olacağını ve dünyada benzerinin olmadığını ifade eden Tekinay, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu projede yaptığımız şey ise yine 600 metre etrafındaki Acil Çağrı hizmeti veren araçlarımızın etrafındaki bütün araçların radyo frekanslarını kesecek. Arkandan gelen Acil Çağrı hizmeti aracına bu AFAD aracımız olur, orman yangın aracımız olur, ambulansımız olur, belediye itfaiyemiz olur, polisimiz olur, ambulansımız olur, bu araçların hangisi ise gelen araca göre etrafımızdaki araçların Radyo frekansını kesecek. Araçlarımızın yol önceliği sağlanması için bu projeyi hazırladık. Projemiz; Türkiye'de ilk olacak dünyada örnekleri şu şekilde trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlerde trafik yoğunluğuna göre ışık sistemini düzenlemesi var ama bizim araştırmamızda Türkiye'de yok. Dünya'da da örneklerini biz göremedik.”

“Projemiz kabul edildi”

“Acil Çağrı hizmeti veren araçların öncelik ışık sisteminde öncelikli yol tanınan bir sistem yok. Biz ilk kez yapmayı istiyoruz. Ahiler Kalkınma Ajansı projemize aldı inceledi. Şu an projemiz sıralamada sırasını bekliyoruz. İnşallah uygularsak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip amacımız da tekrar söylüyorum. Şu Biz bir canı kurtarırsak bütün canlıları kurtarmış gibi seviniyoruz. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Şu an sıralama listesinde sıralamamızı bekliyoruz. Bundan sonraki aşama ise Ahiler Kalkınma Ajansı bize hadi yürüyelim dediği zaman biz yürüyeceğiz” diye konuştu.