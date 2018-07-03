Ankara’dan Kırıkkale’ye eroin getirirken yakalandılar

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.K. takibe alındı. Kırıkkale’ye uyuşturucu madde satmak için Ankara’dan uyuşturucu madde getireceği yönünde yapılan çalışmalar doğrultusunda narkotik ekipleri harekete geçti. Ankara dönüşü şahsın bulunduğu araca Kırıkkale girişinde operasyon yapıldı. Araçta yapılan aramada 5 gram eroin maddesi elde edildi.

E.K. ile birlikte araçta bulunan Y.D. ve K.A. isimli şahıslar da gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Y.D. savcılıktan serbest kalırken, K.A. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayla ilgili yakalanan E.K. isimli şahıs ise bugün çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.