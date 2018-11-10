Aracının içinde kazara kendini vuran belediye başkanının oğlu toprağa verildi

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, 28 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aracının içinde yanlışlıkla kendini vurması sonucu hayatını kaybeden Sungur, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

14 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yeni Mahalle'de TOKİ konutları mevkisinde aracının içinde kazara silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan Metin Sungur (26), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dün gece yapılan tüm müdahalelerinin ardından Metin Sungur hayatını kaybetti. Memleketi Yahşihan ilçesinde ikindi namazını müteakiben yüzlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Metin Sungur, şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çok sayıda bürokrat ve siyasi katıldı.