Arkadaşına şaka yapmak isterken direk elinde kalmış

Olay, Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen üniversite öğrencisi Kadir Coşkun arkadaşına şaka yapmak için aydınlatma direğine tutunarak etrafında dönmek istedi. O sırada yerinden sökülen direk Coşkun’un elinde kaldı. Daha sonra Coşkun, direkle birlikte yere düştü. Çevreden geçen vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü binlerce kişi izledi.

“Arkadaşıma şaka yapacaktım”

Yaşadığı olayı anlatan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Coşkun, “Normal bir şekilde bulvar caddesi üzerinde bir arkadaşla beraber yürüyorduk. Bir kafede oturup çay içecektik. Normal bir gündü bizim için. Arkadaşıma şaka yapma mahiyetinde direkten tutunup etrafından dönüp bir anda onun önüne çıkacaktım. Direk sağlam değilmiş, elimizde kaldı. Tam direk düşerken sağ tarafa doğru, sağda araba var. Arabayı kurtaralım derken direği sola doğru çevirdim. Sol taraftan dolmuş geliyordu, dolmuştan kurtaralım derken elimizde kaldı direk, cadde ortasına düştük” dedi.

“İzlerken kahkalara boğulduk”

Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"O sırada olayın şokuyla hiçbir şey hissetmedik, zaten kamera kayıtlarında görüldüğü gibi direk elimizde kaldı. Biz o anı çekemedik. Dedim bu anı çeken bir kamera var mı? Yan taraftaki kafenin kamerasına baktık. Orada izlerken kahkalara boğulduk. Dedik madem buna tüm Türkiye gülsün, birkaç sosyal medya hesabından paylaştık. Daha sonra orada yüzlerce kişi izledi.”

“Herkes bana direklerden uzak durun diyor”

Coşkun, “Bazen başımıza ilgin olay geliyor yolda geçerken herkes bize laf atıyor. Direklerden uzak durun, direklere dokunmayın diye son direkli kişi gibi lakaplar taktılar. Bize gördüğünüz gibi belediyemizde hiç geciktirmeden direği saatler içerisinde yerine koymuşlar” diye konuştu.