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01 Temmuz 2018 01:24

Ateş yakan çocuklar, ormanı kül edecekti

Kırıkkale’de çocukların ateş yakması sonucu piknik alanındaki Kent Ormanı kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Ateş yakan çocuklar, ormanı kül edecekti

01 Temmuz 2018 01:24


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale merkez Kırık Köyü mevkisinde bulunan ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu “Kent Ormanı’nda” aileleri ile birlikte pikniğe gelen çocuklar tarafından yangın çıkarıldığı ileri sürüldü. Otların tutuşmasının ardında rüzgarın da etkisiyle ağaçlara sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen 110’u aradı. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi’ne ait İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürdü. Daha sonra Kırıkkale Orman İletme Müdürlüğüne ait ekipler tarafından soğutma işlemi yapıldı. Yangında bazı ağaçlar yanarak zarar gördü.




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