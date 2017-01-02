AVM’nin teras katından düşen genç ağır yaralandı

Kırıkkale’de bir alışveriş merkezinin teras katından aşağıya düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde meydana gelen olayda Delice Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi F.N.Z. (16) isimli kız, bir AVM’nin teras katından otoparkta bulunan otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kızın hayati tehlikeyi atlatamadığı ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, aynı AVM’de birkaç kez intihar vakası yaşandığı öğrenildi.