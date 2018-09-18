İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayağı ipe takılan güvercinin yardımına koştu

Kırıkkale’de duyarlı bir vatandaş balkonda güvercinin ayağı ipe takılı bir vaziyette görünce yardımına koştu.

Kırıkkale'de duyarlı bir vatandaş balkonda güvercinin ayağı ipe takılı bir vaziyette görünce yardımına koştu.


Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda güvercinin ayağı ipe takılı bir vaziyette gören duyarlı bir vatandaş, güvercini kurtarmak için ev sakinlerinden izin alarak evin balkon korkuluğunda takılı kalan güvercini kurtardı.


Vatandaş, bir süre ipe takılı kaldığı için ayağı çıkan güvercinin tedavisi için veterinere götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.