Ayağı ipe takılan güvercinin yardımına koştu

Kırıkkale'de duyarlı bir vatandaş balkonda güvercinin ayağı ipe takılı bir vaziyette görünce yardımına koştu.

Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda güvercinin ayağı ipe takılı bir vaziyette gören duyarlı bir vatandaş, güvercini kurtarmak için ev sakinlerinden izin alarak evin balkon korkuluğunda takılı kalan güvercini kurtardı.

Vatandaş, bir süre ipe takılı kaldığı için ayağı çıkan güvercinin tedavisi için veterinere götürdü.