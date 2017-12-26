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26 Aralık 2017 13:37

BAE Dışişleri Bakanı’na tepkiler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in, Osmanlı Komutanlarından Fahreddin Türkkan hakkında bir sosyal paylaşım ortamında yazdıklarına bir tepki de Kırıkkale AK Parti Teşkilatı Gençlik Kolları’ndan geldi.

BAE Dışişleri Bakanı’na tepkiler

26 Aralık 2017 13:37


Kırıkkale Üniversitesi B Kapısı önünde broşür dağıtan AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatı, üniversite önünde bir de açıklama yaptı. AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatı adına açıklamayı yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Altunçanak, Fahreddin Paşa’nın Medine müdafaasında elde ettiği başarıları hatırlattı. Osmanlı’nın asırlar boyu hükmettiği bütün topraklarda iyilik ve adaletin hâkim olduğunu ifade eden Altunçanak, kendi ayıplarını kapatmak isteyen milletlerin her fırsatta Türkiye’yi ve Türk milletini kullanmaya çalıştıklarını ifade etti. Türk milletinin, dünyada tarihiyle övünebilen tek millet olduğunu dile getiren Altunçanak, Fahreddin Paşa’nın yeminini okudu.


BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, sosyal medya hesabı üzerinden geçen hafta yaptığı bir paylaşımda Şerif Hüseyin İsyanı sırasında Medine’yi savunan Osmanlı komutanı Fahreddin Türkkan’ı suçlamıştı ve konu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil pek çok kişi ve kurumdan tepki gelmişti.




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