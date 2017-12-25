Bahçeli’den il başkanlarına köstekli saat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkanlık görevindeki 20. yılı nedeniyle ülke genelindeki 81 il teşkilat başkanlarına özel olarak tasarladığı köstekli saatleri hediye ettiğini ifade eden Kırıkkale MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Hediye edilen köstekli saatleri Genel Başkanımızın bizzat hususi olarak tasarlaması ve görevdeki 20. yılını ifade etmesi açısından benim için oldukça fazla bir önem ve anlam taşımaktadır. Bu kıymetli hediyeyi gururla ve sevgiyle taşıyacağım. Bu özel hediye benim için paha biçilemez değerde. Genel başkanımıza bu kıymetli hediye için çok teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Lideri’nin tasarladığı özel köstekli saatlerde Devlet Bahçeli yazan Osmanlı tuğrası ve Türk bayrağı yer alırken, saatin kenarlarında Selçuklu dönemine ait el işi süsleme, arkasında ise bozkurt başı bulunuyor.