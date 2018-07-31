Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kırıkkale’de Millet Kütüphanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dursun, “Biz kitapla gençler arasındaki köprüyü kurmaktan kendimizi addediyoruz ve eline kitabı alan, kitaptan ayrılmayan, kitaba âşık olan, kitabı seven bir gençlik ve nesil düşünüyoruz bunun ideali içerisindeyiz” dedi.

Kırıkkale Millet Kütüphanesini ziyaret ederek, gençlerle bir araya gelen Dr. Ahmet Haluk Dursun, yaptığı açıklamada “Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli vazifelerinden, hedeflerinden ve gayretlerinden bir tanesi tabii gençlerimizin kültürel birikiminin artması, gençlerimizin kendini yetiştirmesi, iyi yerlere gelmesi ve toplumsal bilgi düzeyine yükselmesidir. En mecburi olanı kitap ve kitabı okumak, kitap okuyarak kendini geliştirmek ve eğitimde kitabın yer aldığı bir çalışma ortamını oluşturmak” diye konuştu.

Kütüphanelerin ve kütüphanecilerin sayısının da artırılacağının altını çizen Dursun, “Burada bize vazife düşüyor. Biz kitapla gençler arasındaki köprüyü kurmaktan kendimizi addediyoruz ve eline kitabı alan, kitaptan ayrılmayan, kitaba âşık olan, kitabı seven bir gençlik ve nesil düşünüyoruz bunun ideali içerisindeyiz. Dolayısıyla bunun altyapısı kütüphaneler, kitap yayınları, kitap satışının kolaylaştırıcı alanlar içerisinde yer alması hatta sahaflık ve kütüphaneler. Kütüphanelerimizin sayısını artırılması, kütüphaneciliğimizin sayısının arttırılması ayrıca bunları iyi ortamlar haline dönüştürülmesi ve okuyucuyla buluşması, özellikle genç okuyucuyla buluşması en büyük hedeflerimiz arasında” ifadesini kullandı.

Kütüphanelerin çalışma süresinin, açıklık döneminin süresinin uzatılması ve birçok yerde başlamaya ve bu imkânı sunmaya başlayıp devam ettiklerini belirten Dursun, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şu anda 7/24 diyoruz. Kesintisiz kitapla başbaşa olmayı ve bunu sağlamayı düşünüyoruz. Sonra yine bizim önemli projelerimizden bir tanesi devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Millet Kütüphaneleri ve Millet Kıraathaneleri yani okumanın sağlanmış olduğu alanları ön gördü. Bunun içinde Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri ilgili genel müdürlükleri çalışmalara başladılar. Ben de çiçeği burnun da bir Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak ama eski bir bakan müsteşarı olarak ve kültür tarihi profesörü olarak, bir akademisyen birisi olarak da kitap yazarı olarak en azından işin içerisinden birisi olarak da sıfatıyla ilk vazifeme ilk Ankara dışındaki vazifeme kütüphanelerden başladım. Bütün gün kütüphane geziyorum sabahtan beri kütüphanecilere uğruyorum, onlara selam veriyorum, hatırlarını soruyorum, dertlerini dinliyorum. Ankara’da Milli Kütüphaneden başladım, bizim çok önemlidir. İlk gittiğim yer milli kütüphane oldu. Sonrada işte bu İç Anadolu bölgesinde Ankara civarında Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ne kadar gidebilirsek kütüphanelere gidiyoruz”

Dursun, “Gençlerimizin kültürel değerlere sahip çıkan milli kültürüne bağlı geleceğine çok güvenen ve kendisine güvenen ufku açık merak duygusu kuvvetli öğrenme aşkıyla yanan bir gençlik bekliyoruz. Bu gençliğin olması içinde milli eğitimde tabi bunun içerisinde başka bakanlıklarda bunun içerisinde ama biz Kültür Bakanlığı olarak da kütüphanelerle sorumlu bir birimi olarak, bunu bütün gücümüzle ve bütün asli görevimiz olarak kabul etmemiz suretiyle yapıyoruz” diye konuştu.

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç’u makamında ziyaret eden bakan yardımcısı Dursun’a Nur Camii motifli çini tabak hediye edildi. Bakan Yardımcısı Dursun, Valiliğe gerçekleştirdiği ziyarette de, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Vekili Osman Akbaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret anısına Bakan Yardımcısı Dursun’a hediye takdim eden Vali Vekili Akbaş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.