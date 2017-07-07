Balıklandırma çalışmaları devam ediyor

Balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, balık üretiminin ve gölet verimliliğinin artırılması amacıyla müdürlük personeli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden getirilen pullu sazan yavrularını Kırıkkale İli sınırları içinde bulunan Keskin ilçesi Cinali Göleti’ne bıraktı.

Balıklandırma çalışmasında kullanılan sazan balığı hem kültür balıkçılığında hem de doğal suların aşılanmasında kullanılmakta. Cinali Göleti’ne 30 bin adet yavrusu bırakılan sazan balığı, ülkede göl verimliliğinin artırılması amacıyla 1970 yılından beri göl, gölet ve baraj göllerinin balıklandırılmasında kullanılmakta.

Düzenlenen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, “Balıklandırma yapıldıktan sonra, balıklandırma yapılan sahanın çok iyi korunması lazımdır. Periyotlar halinde yakalanan balıkların boy ve ağırlıkları tespit edilecek, gelişme durumları incelenecektir. Balıklandırılan saha Keskin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce periyodik olarak kontrol edilecek, usulsüz avcılık yapanlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır” dedi.