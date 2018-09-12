Balışeyh'de 'Madde Bağımlığı' toplantısı yapıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 'Madde Bağımlığı' ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.

Balışeyh Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantı, Kaymakam Mücahit Öztürk, daire amirleri, personel, muhtar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele ve toplumda konu hakkında farkındalık oluşturma amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü eğitici personeli tarafından bilgiler verildi. Uyuşturucu ile mücadelede yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulması, görüş ve önerilerin dile getirilmesi ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla son buldu.