Balışeyh'te cam füzyon atölyesi kuruldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kursiyerlerin cam sanatını daha yakından tanımaları amacıyla cam füzyon atölyesi kuruldu.

Balışeyh ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan cam füzyon atölyesi kuruldu. TANAP hibe projesi kapsamında Balışeyh İlçe Halk Eğitim Merkezindeki atölyede incelemelerde bulunan Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Salih Morgül'den atölye hakkında bilgi aldı.

Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, “Camın şekillendirilmesinde kullanılacak olan fırın atölyeye getirildi. Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde açılacak kurslar sayesinde kursiyerlerimiz camı eriterek hayallerindekileri ürünleri elde edebilecekler. Ayrıca her kursiyerimiz de cam sanatını daha yakından tanıma fırsatının yanında bir meslek sahibi de olacaklar” dedi.

Öztürk, devlet tarafından destekli çeşitli projeler sayesinde vatandaşların önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.