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Balışeyh'te çiftçilere yönelik 142 bin liralık proje

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde çiftçilere yönelik "KOP ile Ucuza Üretiyorum, Kaliteli Yemle Besliyorum" isimli 142 bin TL değerindeki proje kabul edildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde çiftçilere yönelik "KOP ile Ucuza Üretiyorum, Kaliteli Yemle Besliyorum" isimli 142 bin TL değerindeki proje kabul edildi.


Balışeyh İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) TEYAP kapsamında imzalanan protokolde hayvancılık sahasının geniş olduğu 6 köyde demonstrasyon amaçlı 10 dönümlük arazilerde kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bezelyesi ve tritikale bitkilerinin karışımıyla ekimi gerçekleştirilecek. "KOP ile Ucuza Üretiyorum, Kaliteli Yemle Besliyorum" projesi kapsamında tamburlu biçme makinesi, ot çevirme makinesi ve balya makinesi çiftçilerin hizmetine sunulacak.

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