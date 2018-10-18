Balişeyh'te köy yolları asfaltlanıyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı 5 köyde yollar asfaltlanıyor.

Balişeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, asfaltlama çalışmalarının yapıldığı Yenili, Beşbıcak, Ulaklı, Selamlı ve Bıyıkaydın köy yollarında incelemelerde bulundu. Köyleri ilçeye ve diğer köylere bağlayan köy yollarındaki yol yapım çalışmalarının önemine değinen Kaymakam Öztürk, “Yol yapımında görevli olan ekipler şu an itibariyle daha önceden planlaması yapılan köylerimizdeki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yollarımız çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Köy yollarının asfaltlanması sayesinde vatandaşlarımızın ilçeye ulaşımları daha rahat olacak. Özellikle kış aylarında ve yağmurlu günlerde yollarımızın durumları ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan asfaltlama sayesinde bu sorunlar ortadan kalkmış olacaktır” dedi.

Yolları asfaltlanan bir grup vatandaş da asfaltlama çalışmaları sayesinde daha rahat bir ulaşım sağlayacaklarından dolayı yetkililere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.