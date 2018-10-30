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Balışeyh'te özel eğitim sınıfları hizmete girdi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde özel eğitim sınıfları hizmete girdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde özel eğitim sınıfları hizmete girdi.


Balışeyh ilçesinde 2 okulda hizmete giren özel eğitim sınıflarının açılışını Kaymakam Mücahit Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi yaptı.


Açılış sonrası Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk yaptığı açıklamada, “KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 'Engelli Eğitiminde Engeller Ortadan Kalkıyor. KOP'la Fırsat Eşitliği Sağlanıyor Projesi' kapsamında, ilçe merkezindeki Şehit Sezai Ergül İlkokulunda ve TOKİ Şehit Gazi Gürsoy Ortaokulunda özel eğitim sınıflarının açılışları yapıldı” dedi.


Kaymakam Öztürk, okul yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelerek ilçedeki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

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