Başkan Dağdelen: "Fatma hanım gönüllere dokunan bir insan"

Fatma Sönmez'in 2007 yılında almış olduğu Türkistan Saygın Vatandaşlık Beratı ve Madalya ödülünün yenilendiği gerekçesiyle makamında tebrik etti. Dağdelen, Kazakistan Büyükelçisi Nursultan Nazarbayev'i de en akın zamanda Kırıkkale'ye davet edeceklerini söyledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "1994 yılında başlayan yolculuk hayırlarla birlikte hizmetlerle birlikte devam etmiş. Ben Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanı olarak şehrimizin en güzel hastanelerinden bir tanesinin başhekimi eve başhekim yardımcısı burada İkisi de gönül insanı. Fatma hanım gönül insanı oldu. Burada da biraz önce yapmış olduğu hizmetleri arz etmesinden de anlaşılıyor. Ben gurur duyuyorum. Tabii kendisi Hoca Ahmet Yesevi çok iyi anlamış, işine sindirmiş ve o almış olduğu disiplinle birlikte de hizmetine devam eden bir insan gönüllere dokunan bir insan. Bu iki kıymetli insanın da hem Başhekim Mehmet bey, hem de Fatma hanımın çalışmalarından da bu hastanemiz çatısı altında Kırıkkale'de hemşirelerimizi hizmet ediyor olmalarından dolayı hem bir güven duyuyorum. Kazakistan Büyükçesini de en yakın zamanda Kırıkkale'mize davet edeceğiz. İnşallah Kazakistan Büyükelçisini Kırıkkalemiz de misafir etmeyi arzu ediyoruz heyetiyle birlikte" dedi.

Türkiye'de 1994 yılında kadınların başörtüsü sorunları olduğundan ve Ahmet Yesevi sevgisi olması nedeniyle Türkistsan Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuma kararı aldığını ifade eden Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yard. Dr. Fatma Sönmez, 2007 yılında almış olduğu Türkistan Saygın Vatandaşlık Beratı ve Madalya ödülünün yenilendiğini söyledi.

1994 yılında Türkiye'de başörtüsü sorunu nedeniyle Türkistan'da okuma kararı aldığını belirten Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yard. Dr. Fatma Sönmez, Türkiye'de bir zamanlar yaşanan başörtüsünün en büyük mağdurlarından biri olduğunu söyledi. Ahmet Yesevi adıyla kurulan Kazakistan ve Türkiye arasındaki uluslararası üniversiteye tıp fakültesi öğrencisi olarak okumaya başladığını belirten Sönmez, "Yine gidiş sebeplerimden biri olan Türk Dünyası ve Ahmet Yesevi sevgisi olmakla beraber Ata toprakların da çok büyük bir sevgiyle ve yakınlıkla karşılandım. Burada başörtüsüyle ilgili hiç bir sıkıntı yaşamaksızın kültürel değerlerimize en iyi şekilde temsil ederek hem öğrencilik hem de yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir ülke olan Kazakistan'ın yeniden imar edilmesinde, oradaki büyüklerimizle, Kazakistanlı dostlarımız ve kardeşlerimizle el ele verip, el birliğiyle çalışma fırsatı buldum. Üniversite öğrenimin yanı sıra Ahmet Yesevi adıyla da buluşmuş oldum ki, Ahmet Yesevi hepimizin bildiği gibi binlerce talebe yetiştirip talebelerini Anadolu'ya, Anadolu'nun kültürel manada maneviyat manasında yeniden imar edilmesi yeniden arada Gönül köprüleri oluşturduk. Ahmet Yesevi Üniversitesinde Tıp Fakültesi eğitimimi tamamladım" diye konuştu.

"Türkistan Saygın Vatandaşlık Beratı ve Madalyam yenilendi"

Tıp eğitimini alırken Türkistan'ın ve Ahmet Yesevi adının tanıtılması ile ilgili gönüllü projeler oluşturduğunu ifade eden Fatma, "Bu projelerin koordine edilmesinde ve onların hayata geçirilmesindeki hizmetlerinden dolayı 2007 yılında Türkistan Saygın Vatandaşlık Beratı ve Madalya ödülünü düzenlenen törenle tarafıma verildi. 17 Ekim 2018 tarihinde de yeniden Türkistan'ı ziyaret ettiğimde bu madalyam yenilendi. Türkiye'den gidip Ata topraklarında böyle bir sıfat almak benim için çok büyük bir onur ve gurur vesilesi oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hep söylediği gibi ata yurtları bizim için kimliğimizin tarihimizin varoluş yerleri var. Ata yurtlarında Kazakistan'ın yeri çok ayrı Türk dünyasının Aksakallı bilgi liderlerinden sayılan Sayın Nursultan Nazarbayev ile kurdukları ikili ilişkiler iki ülke arasında değil sadece Türk dünyasının yeniden yapılandırılması yeniden güçlendirilmesi noktası da çok önemli bu manada da Türkistan'ın yeri çok ayrı Çünkü Ahmet Yesevi'nin adı ile tanınan bir yaş sadece bir şehir sadece bir eyalet değil. Türk dünyasının maneviyat ve kültür baş şehri olarak bilinen bir yer Türkistan adına yer alması Ahmet Yesevi adını yer alması bu sayede manevi açıdan en büyük kıymettir. Bugün burada bu sevinci ve bu gururumu benimle paylaşmak üzere gelen İl Başkanımız Nuh Dağdelen ve hastane Başhekimi Mustafa Boyabatlı'ya ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.