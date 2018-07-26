Başkan Dağdelen: “Kimse enerjisini kaybetmeyecek”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İl Yönetimi Delice ve Sulakyurt ilçelerinde gerçekleştirilen toplantıya, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İl teşkilatı olarak enerjilerini hiç kaybetmediklerini ifade ederek enerjisini kaybedenlerin yerini daha dinamik arkadaşlara bırakacağını dile getiren İl Başkanı Nuh Dağdelen, partililerle bir araya gelerek 24 Haziran Genel Seçim performansları masaya yatırdı.

"Cumhurbaşkanımızdan talimat aldık”

İl merkezinde mahalle teşkilatlarından ilçelerde köy teşkilatlarına kadar teşkilatın her kademesinin dinamik olduğunu ifade eden Dağdelen, AK Parti’nin bütün teşkilat kademelerinin her dönemde aktif ve dinamik olduklarının altını çizdi.

AK Parti’nin 16 yıldır milletin güveniyle sürekli büyüyen bir parti olduğunu vurgulayan Dağdelen,"Seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan’dan yerel seçimlerle ilgili talimatımızı aldık Genel seçimler öncesinde de teşkilat çalışmalarımıza ağırlık veriyorduk şimdi de teşkilat çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Partimiz teşkilatlarımız ile güçlü. Gerek il merkezinde gerek ilçelerde gerek mahallelerde gerekse köylerde teşkilatımızın her kademesi bir an bile boş durmayacak. AK Parti 16 yıldır milletimizin güveniyle sürekli büyüyen bir parti. Teşkilat kademeleri olarak bizler de bu güvenin karşılığını çalışarak daha çok çalışarak vereceğiz. Enerjisini kaybeden arkadaşlarımız yerini daha dinamik olan arkadaşlara bırakacak. Biz il teşkilatı olarak enerjimizi hiç kaybetmiyoruz" diye konuştu.

İlçe Danışma Meclisi toplantısının ardından ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Dağdelen, vatandaşlarıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi, sorunların çözüme kavuşması için ilgili kurumlara bilgi verdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Dağdelen, merkezde ve ilçelerde teşkilatların dinamizminden hiçbir şey kaybetmediğini ve kaybetmeyeceğini ifade etti.

"AK Parti 16 yıldır büyüyen bir parti”

16 yıldır büyüyen bir güven ve sevginin en büyük örneği olan AK Parti’nin temsilcileri olarak hep halkın içinde milletin sorunları ile yüz yüze olduklarını ifade eden Dağdelen, “Milletimizin 16 yıldan bu yana AK Parti’ye karşı artan ilgi ve sevgisinin kaynağı AK Parti’nin bizzat milletin kendisi olmasıdır. Herkes AK Parti’de kendinden bir parça bulduğu için AK Parti hep büyüyor. AK Parti’nin herkese bir bütün olarak baktığı için hep büyüyor. Bizler de bu sevginin karşılığını çıkarsız bir şekilde vermek için yoğu çaba sarf ediyoruz” dedi.