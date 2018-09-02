Başkan Dağdelen: “Kırıkkaleli hemşehrilerimizin hizmetkârı olacağız”

Bu anlayışla projeler geliştirdik ve bunları uygulamaya koyduk. Çünkü, biz inanıyoruz ki tüm bu görevler gelip geçiyor. Önemli olan somut işler başararak arkamızda hoş sedalar bırakmak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a teşkilatına verdiği destek için teşekkür eden Ak Parti Kırıkkale İl başkanı Nuh Dağdelen, 11 ay önce Genel Merkezin teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘oluru’ ile İl Başkanlığına getirildiğini söyledi.

Kırıkkale siyasi tarihinin en büyük katılımlı ve başarılı kongrelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Başkanı Nuh Dağdelen; “Merkez İlçe Kongremiz 17 bin kişi, İl Kongremiz 2 bin 500 kişi, Kadın Kolları Kongremiz bin 500 kişilik katılımla gerçekleştirdik. Bütün hedefim ve hayalim Kırıkkale’ye hizmet etmektir” diye konuştu.

AK Parti İl Teşkilatı İl Teşkilatı olarak yaptıkları faaliyetleri aktaran Dağdelen konuşmasında şunları kaydetti: “Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi, Engellilere Evde Sağlık Hizmeti, Engelli Yakınlarına Öncelikli Sağlık Hizmeti ihracatta Türkiye sıralamasında sondan 6’ncı olan Kırıkkale’nin İhracatının Artırılması Programı, Kırsalda Tarım Desteklerinin Etkin Kullanımı ve Çiftçi Bilgilendirme Programı, MKE Arazisinin, Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi Yapımı İçin Tahsisi başta olmak üzere halen takip ettiği ve engelli ailelerine nefes aldırması öngörülen Gülen Yüzler Konuk Evi ve Kırıkkale’de bir turizm potansiyeline öncülük etmesi beklenen Dinek Dağı Projesi için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerine odaklanmış bir hizmet yaklaşımı izlediklerini anlatan Dağdelen, “Bizim siyaset anlayışımız çözüm odaklı, hiçbir zaman işi havale etmiyoruz. Probleme kafa yoruyoruz ve çözüyoruz, çözemezsek vatandaşa bilgi veriyoruz. Teşkilatlarımızda vatandaş memnuniyeti sistemi oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.